Monterrey vs América: Los partidos en los que Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se enfrentaron en la Premier League

La Jornada 9 de la Liga MX podría ofrecer un duelo emocionante con tintes de Premier League. Pues Monterrey y América llegan con dos protagonistas con experiencia en el futbol de Inglaterra: Anthony Martial y Saint-Maximin.

El nuevo delantero de Rayados se dijo listo para jugar, sólo falta la confirmación de Doménec Torrent para que el francés salte a la cancha. Del lado del América, su atacante, igual de Francia, ya viene con buena racha en el balompié mexicano.

Allan Saint-Maximin en su debut con América Foto: Imago7

Entre ambos compatriotas existe ya un historial de enfrentamientos, aunque ninguno se ha dado fuera de la Premier, con el Manchester United y el Newcastle. Este puede ser el primero.

¿Cómo les fue a Martial y Saint-Maximin cuando se enfrentaron en la Premier League?

Entre 2021 y 2024, ambos franceses coincidieron en tres partidos en el futbol inglés. El primero en la temporada 2020/2021, en Old Trafford, con un triunfo 3-1 del United.

Partido en el que el ahora jugador de Las Águilas, anotó el único gol de Las Urracas, aunque no bastó para frenar el ataque del Manchester en el cual colaboraba Martial.

Para la temporada 2021/22 volvieron a cruzarse. Y con un resultado similar, los de Manchester volvieron a golear, 4-1. El extremo francés fue titular, mientras que el nuevo fichaje de Monterrey entró al minuto 84 por Bruno Fernandes.

Por último, en marzo de 2023, en casa del Newcastle, el St. James´ Park, Maximin aportó una asistencia al triunfo de su equipo (2-0). Aunque sólo coincidieron en el campo por seis minutos, debido a que Martial ingresó al minuto 62 y Maximin salió al minuto 68.

Foto: Especial

Estos antecedentes en una de las mejores ligas de futbol en el mundo, puede aderezar un partido que de por si ya genera mucha expectativa. Ya se verá si el nuevo '9' de Rayados se logra estrenar en su nuevo estadio, ante el equipo de André Jardine.

