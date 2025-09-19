Más Información

Así reaccionó Anthony Martial al escuchar la alerta del simulacro nacional en su presentación con Rayados de Monterrey

Alejandro Zendejas calificó el duelo contra Rayados de Monterrey de "ensueño"

Charlyn Corral 'coquetea' con la idea del jugar en el América

Informan que James Rodríguez no quiso jugar contra Tijuana por miedo al pasto sintético ¿Habrá sanción para el colombiano?

Cruz Azul vs FC Juárez: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; hoy, viernes 19 de septiembre

Bienvenido a México, Anthony Martial. El simulacro nacional 2025 coincidió con la presentación del nuevo delantero de Rayados de Monterrey, lo que causó una reacción en él, los directivos, y la prensa que acudió a las instalaciones regias.

En dicho evento, el francés posó con nueva camiseta '9', además de que confesó que se siente listo para jugar cuando así lo requiera el técnico, Domènec Torrent.

Así reaccionó Martial a la alerta sísmica en su presentación

En pleno evento de recibimiento a Martial, sonó la alarma del simulacro en los teléfonos de los reportes, e incluso en el de 'Tato' Noriega, que de inmediato actuó tocando el brazo de su nuevo refuerzo.

El particular momento causó la risa de los presentes, y un gesto inusual del atacante ex del Manchester United, que el futbol del Viejo Continente, no estaba acostumbrado a ejercicios como este.

Martial, que finalmente ilusionó a toda la hinchada de Rayados con un contundente mensaje que deja ver su compromiso con el futbol mexicano: "Fue una excelente decisión venir aquí".

