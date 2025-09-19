Así reaccionó Anthony Martial al escuchar la alerta del simulacro nacional en su presentación con Rayados de Monterrey

Bienvenido a México, Anthony Martial. El simulacro nacional 2025 coincidió con la presentación del nuevo delantero de Rayados de Monterrey, lo que causó una reacción en él, los directivos, y la prensa que acudió a las instalaciones regias.

En dicho evento, el francés posó con nueva camiseta '9', además de que confesó que se siente listo para jugar cuando así lo requiera el técnico, Domènec Torrent.

Así reaccionó Martial a la alerta sísmica en su presentación

En pleno evento de recibimiento a Martial, sonó la alarma del simulacro en los teléfonos de los reportes, e incluso en el de 'Tato' Noriega, que de inmediato actuó tocando el brazo de su nuevo refuerzo.

SINULACRO NACIONAL 🇲🇽 interrumpe Conferencia de Prensa de Presentación a Anthony Martial 🇫🇷: pic.twitter.com/Xtp6YW61i1 — Rayados Posting (@RayadosPosting) September 19, 2025

El particular momento causó la risa de los presentes, y un gesto inusual del atacante ex del Manchester United, que el futbol del Viejo Continente, no estaba acostumbrado a ejercicios como este.

Martial, que finalmente ilusionó a toda la hinchada de Rayados con un contundente mensaje que deja ver su compromiso con el futbol mexicano: "Fue una excelente decisión venir aquí".

