Gonzalo Pineda sobre los extranjeros en el Club Universidad: Era una aberración ver a Pumas

Jugadores como Keylor Navas, Aaron Ramsey o Álvaro Angulo, son ejemplos de los que Gonzalo Pineda quiere ver siempre en Pumas.

Surgido de la Cantera del Club Universidad, el exfutbolista pide, además de respaldo total para Efraín Juárez, más oportunidades para los juveniles auriazules.

Su andar como director técnico lo inició en la MLS, con el Atlanta United; sin embargo, jamás se desprendió del futbol mexicano, mucho menos, de los Pumas.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el Gonzo recordó un partido que vio de los Pumas, con una plantilla plagada de futbolistas extranjeros, situación que calificó como "una aberración".

“Recuerdo, estando en Estados Unidos, veía partidos donde había 10 extranjeros iniciando para Pumas y era una aberración para mí, era algo que no debía de ser”, lanzó contundente Pineda.

“Ahora, si me dijeran que con 10 extranjeros garantizas ganar, pues tampoco se ganó nada, entonces yo prefiero darle oportunidad a los jóvenes; reducir a cinco extranjeros de mejor nivel que sean columna vertebral y después que los chavos le den”, agregó.

El exauriazul, bicampeón en 2004, entiende que invertir es clave para poder competir; sin embargo, ve importante no bajar la producción de futbolistas universitarios así co

mo centrarse en la "detección de talento para darle un giro a la situación".

“Es tan importante traer a mejores extranjeros, que los que lleguen a Pumas sean de un nivel top para poder equiparar con esos equipos potentes, pero yo creo que no se debe dejar de lado el producir jugadores, el echar mano de la cantera, de dar salida a jugadores interesantes que hay abajo; es la mejor forma y con lo que uno se identificaba cuando veía los partidos de Pumas”.