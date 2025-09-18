Gonzalo Pineda acusa “medidas diferentes” para los técnicos mexicanos en la Liga MX

Gonzalo Pineda comenzó su andar como director técnico en 2021 con el Atlanta United de la MLS, después de tres años fue cesado del cuadro estadounidense y llegó al Atlas en diciembre de 2024; la primera oportunidad en su país.

En la Liga MX se enfrentó al malinchismo y a los proyectos efímeros, esos en los que se mide de manera distinta al técnico nacional.

“Creo que el entorno es el que es difícil para el técnico mexicano, se nos juzga de manera diferente. Los análisis futbolísticos que se hacen de un equipo cuando el técnico es mexicano a cuando es extranjero cambian mucho”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Resignado, pero sin tirarse al victimismo, sabe que “la realidad cambiará únicamente con los resultados y hay que darlos”.

Pineda considera que la Liga MX se ha dividido en tres bloques y en ocasiones, a los DT’s jóvenes se les exige como si tuvieran una inversión alta.

“Creo que cuando hay resultados similares al técnico extranjero se le da mayor voto de confianza en general. Se le da el beneficio de la duda. Hay que hacernos fuertes, hay que dar mejores resultados... porque tenemos que darlos”, concluyó.