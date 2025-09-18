Gonzalo Pineda alza la voz y pide continuidad en Pumas: No están respetando la historia

Más Información

Nació en la cantera universitaria, triunfó y se consolidó ahí. Gonzalo Pineda sabe de lo que habla cuando se trata de Pumas y el exjugador auriazul lanza un claro mensaje: hay que darle continuidad.

El hoy director técnico manifestó a EL UNIVERSAL Deportes su sentir sobre el presente del Club Universidad y asegura que los felinos deben regresar a sus raíces.

“Los mejores momentos de Pumas históricamente fueron en procesos largos, con muchos jóvenes, con una base de extranjeros de gran calidad que eran la columna vertebral y a partir de ahí, los canteranos mostraban su valía; también eran procesos con técnicos que estaban identificados con lo que es Pumas”, declaró.

Pineda destaca los nombres de Keylor Navas, Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, jugadores que, para él, deben llegar más seguido para conformar una base de experiencia. Tal y como sucedía cuando él era un canterano destacado.

“En Pumas había los famosos procesos de cuatro años donde el primer torneo sabías que por lo chavos iban a estar en adaptación, pero aguantabas la presión; el segundo año ya empezaban a producir. El tercero comenzabas a pelear por campeonatos y el cuarto era normalmente el torneo de la consolidación donde se lograba algún título, se vendían jugadores y volvía a empezar el ciclo”, explica Gonzalo.

Según el ex DT de Atlas, Pumas no ha respetado su historia. “Creo que no ha respetado tanto esa historia. Ese debate de que Pumas debería invertir mucho más no lo comparto; dejaría de ser Pumas. Siempre ha sido cantera, más que cartera”, concluyó.

