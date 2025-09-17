Liga MX: El Estadio Akron de las Chivas se encuentra bajo el agua tras una terrible tormenta en Guadalajara

El Estadio Akron, casa de Chivas y próximo inmueble mundialista para la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de una fuerte tormenta que afectó sus instalaciones.

En la previa del partido entre Guadalajara y Tigres, correspondiente a la fecha 1 de la Liga MX, una lluvia intensa se hizo presente, provocando el retraso en el inicio del encuentro y dejando varias zonas de la cancha seriamente afectadas.

En las imágenes que se han compartido en redes sociales, se puede ver la zona de vestidores inundada y la cancha con serias afectaciones, lo que ha impedido que los equipos puedan calentar adecuadamente y ha complicado el inicio del juego.

La tormenta sorprendió a los organizadores y aficionados, quienes ya se encontraban en el recinto esperando el arranque del partido. A pesar de los esfuerzos del personal de mantenimiento, el sistema de drenaje del estadio no logró contener el volumen de agua, lo que generó preocupación sobre las condiciones del terreno de juego y la seguridad de los futbolistas.

Se espera que con el trabajo de los responsables, la Liga MX de a conocer un nuevo horario del comienzo del partido, que es muy importante para ambos equipos y sus aspiraciones.