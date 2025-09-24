Pumas es humillado por FC Juárez y por los memes... y sigue el Clásico contra el América

Pumas no pudo ante FC Juárez en la Jornada 10 del Apertura 2025 y perdió 3-1. Pésimo partido para los universitarios, que el siguiente sábado se miden al América en el Clásico Capitalino.

Los auriazules también dejaron escapar la victoria, el sábado contra los Tigres en el estadio Olímpico Universitario. Amargo empate (1-1) luego de ir arriba en el marcador.

Pumas está en la mira de propios y extraños y los memes no se han hecho esperar. En redes sociales tundieron a los felinos, luego de su caída en la Frontera ante los Bravos.

La afición universitaria lanzó duras críticas a José Caicedo, quien se fue expulsado al minuto 68, además, fue quien cometió el penalti el sábado pasado contra los Tigres.

Aquí te dejamos los mejores memes que dejó la derrota del Club Universidad Nacional ante FC Juárez, la tercera en lo que va del torneo; Pumas marcha en la novena posición con 13 puntos.

Los Memes de Pumas tras la derrota ante Bravos. FOTO: ESPECIAL

