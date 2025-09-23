El 'Chucky' Lozano reveló el origen de su apodo y cuál fue su primer gasto como futbolista

Este año, el futbolista mexicano Hirving 'Chucky' Lozano llegó al futbol estadounidense para jugar con el debutante San Diego FC y su gran rendimiento le valió el regreso a la Selección Mexicana.

Uno de los futbolistas mexicanos con mejor carrera en el viejo continente, se prepara con la ilusión de ser convocado a una nueva Copa del Mundo; sin embargo, recientemente ofreció una entrevista a la agencia EFE donde recordó sus comienzos, y reveló el por qué de su apodo.

Al ser cuestionado sobre su primer "regalo" como profesional, Lozano recordó que "la primera vez fue cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje de familia, con mi esposa y mi hija, fue maravilloso. Estaba en Pachuca, ahorramos un poco de dinero, pudimos darnos unas vacaciones y fue maravilloso, lo vivimos al máximo. Era la primera vez, no teníamos mucho, y en ese momento fue increíble".

Más tarde, cuando le pidieron una explicación de su apodo 'Chucky', el canterano de los Tuzos confesó que "yo cuando llego a Pachuca me gustaba hacer bromas a mis compañeros, asustarlos en el cuarto. Llegaron dos compañeros míos y me dicen: ¿te gustaría que te dijéramos Chucky? Dije que no tenía problemas, que no me molestaba, y desde ese momento se quedó el Chucky, hasta ahora. Creo que nunca se va a ir, la verdad que me gusta mucho, me gusta que me identifiquen como el Chucky, es algo especial. No todos tienen un apodo que les gusta y que sea muy significativo".

