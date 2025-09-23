Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026; abre canal de YouTube

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y ha decidido compartir con los aficionados su vida diaria rumbo al Mundial 2026. Convertido en referente de la Máquina y de la Liga MX, el jugador ya se encuentra en la órbita de Javier Aguirre de cara a la próxima justa mundialista.

El futbolista abrió un canal de YouTube donde documentará su día a día. El primer episodio, titulado “Mi vida como futbolista rumbo al Mundial 2026 I Imprescindible”, muestra desde su despertar, los entrenamientos con el club y hasta las sesiones de análisis de datos que realiza junto a Mau Medrano, su representante desde los 15 años.

En este proyecto se percibe al Lira maduro que fue puliendo su estilo con técnicos como Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón. En el video se observa el proceso tras la eliminación en Leagues Cup y la manera en que el equipo retomó confianza con la victoria sobre San Luis en la jornada 4 del Apertura 2025.

Lee también Místico, luchador del CMLL, es reconocido como uno de los mejores del mundo

¿Cómo vive Erik Lira este proceso rumbo al Mundial?

Aunque reconoce que los viajes y la exigencia de la Liga MX reducen su tiempo de descanso y convivencia familiar, Lira asegura que disfruta el camino. Para él, el futbol lo mantiene enfocado en el objetivo. "Está chido porque así estás metidito, no te da chance (de entrenar), y uno lo que quiere es jugar. Entonces no te da chance de entrenar, es recuperar, jugar, recuperar, jugar y está bueno, se van a empezar a dar los resultados. Vas a ver que sí. Estamos muy fuertes nosotros".

El mediocampista confía en el potencial de Cruz Azul y minimiza derrotas dolorosas como el 7-0 frente al Seattle. Para él, el plantel tiene calidad y la convicción necesaria para levantar un título en el corto plazo. Además, no dudó en reconocer la importancia de la afición cementera.

"Un equipazo. Cruz Azul, pues para mí es el aficionado más leal, más fiel que hay. Fue muy jodido en algún tiempo, como en 2010 a 2020 que Cruz Azul perdió como tres o cuatro finales. Muy jodido, como aficionado. Por eso para mí Cruz Azul es muy importante porque para perder la final tienes que llegar y ya llegar es hacer un buen torneo, desde que yo recuerdo Cruz Azul siempre es top cuatro de la liga, siempre en los primeros puestos. Peleando títulos".

Lee también La prensa de Chipre califica "como una pesadilla" el debut de Guillermo Ochoa

Y añadió: "Yo fui aficionado, iba cada al estadio cada 15 días, pero de chiquito mi jefe me llevaba al estadio azul, al Azteca, a CU. Viví yo con eso. Estás en las gradas y petean a todos. Y es válido. No sabes cuánto ahorra (el aficionado), el esfuerzo que hace para irte a ver al estadio".

En cuanto a su futuro inmediato, Lira considera que su prioridad es renovar con Cruz Azul y mantenerse en la institución. El Mundial que se jugará en casa es su mayor ilusión, y no piensa en un salto a Europa hasta después de la competencia.

"Quiero obsesionarme, quiero ser el mejor y si me quedo en México es para hacer el mejor año en mi carrera. Sé que va a ser difícil, y en algún punto, veré si en verdad es necesario todo lo que estoy haciendo, pero yo solo quiero una cosa y en mi cabeza solo está. Jugar un mundial en mi casa, con mi gente, mejorando uno por ciento en cada área. Me tengo que volver imprescindible y estoy seguro que haremos el mejor mundial", sentenció el jugador cementero.