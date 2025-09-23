Más Información

Gaby López encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico

Gaby López encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico

Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026; abre canal de YouTube

Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026; abre canal de YouTube

FC Juárez vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

FC Juárez vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

Místico, luchador del CMLL, es reconocido como uno de los mejores del mundo

Místico, luchador del CMLL, es reconocido como uno de los mejores del mundo

Santiago Giménez termina con la sequía y anota su primer gol de la temporada con el Milan

Santiago Giménez termina con la sequía y anota su primer gol de la temporada con el Milan

Místico, el último gran ídolo de la lucha libre mexicana, ha sumado este martes un nuevo reconocimiento a su carrera al formar parte de los mejores diez luchadores del planeta.

La estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien ha tenido un gran año en el ring, fue incluida en la más reciente edición de la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated (PWI).

Lee también

De acuerdo con el recuento, el originario del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, se encuentra entre los mejores diez gladiadores del mundo, un motivo de orgullo para la empresa mexicana y el esteta.

El Rey de Plata y Oro, como es conocido por los aficionados, y quien en el reciente Aniversario 92 del CMLL derrotó en una gran lucha a MJF para conquistar el título semicompleto, se encuentra por debajo de Jon Moxley, Gunther, Hangman Adam Page, Will Ospreay y Cody Rhodes, estrella de la WWE que se llevó el premio al mejor luchador.

Lee también

La publicación destaca en el luchador mexicano su gran carisma y técnica, que, pese a los años, le permite seguir conectando con los aficionados en México y Estados Unidos.

Además de Místico, en la lista aparecen otros luchadores mexicanos como Bandido, en el lugar 16; Máscara Dorada, en el 23; y Penta, en el número 45.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS