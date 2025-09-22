Andrade "El Ídolo" vuelve a México tras su salida de WWE

Luego de salir de manera sorpresiva de la WWE, el luchador mexicano Andrade ha compartido, mediante sus redes sociales, su siguiente reto en su carrera deportiva.

“El Ídolo”, como es apodado por los aficionados de la lucha libre, anunció su regreso a México tras una etapa compleja en la compañía actualmente dirigida por Triple H.

La exfigura del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien luchó durante años bajo el nombre de La Sombra, firmó un contrato para formar parte de la empresa mexicana The Crash, con sede en Tijuana.

En un video, el esteta adelantó que formará parte de un espectacular cartel el 3 de octubre en Tijuana, demostrando que sigue fuerte y dispuesto a continuar sumando logros en su carrera en el terreno independiente.

De acuerdo con fuentes especializadas, la salida del luchador mexicano de WWE habría ocurrido tras algunos problemas con directivos, quienes no tenían grandes planes para el gladiador, que en su etapa final en la empresa hizo equipo con Rey Fénix.