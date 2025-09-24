Rommel Pacheco visualiza una participación histórica de México en Los Ángeles 2028: "De ser hoy, ya tendríamos cinco medallas"

A unos días de cumplir un año al frente de la Conade, Rommel Pacheco ha sido testigo de resultados históricos para el deporte mexicano en varias disciplinas, en el comienzo del ciclo olímpico.

Con preseas en tiro con arco, clavados, atletismo y flag football, el panorama para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha generado entusiasmo en el dirigente, quien compartió su visión para esa edición, reiterando que México tiene una oportunidad real de brillar en varios deportes.

"Los deportes prioritarios con posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos son clavados y tiro con arco, pero hay más, como atletismo, flag football, softbol y taekwondo. Son como 15 deportes que están en finales y podrían ser medalla. Por eso buscamos que México sea sede del mayor número de competencias clasificatorias", comentó.

Pacheco, quien mostró su satisfacción por ver a los deportistas colocar al país en los primeros puestos, agregó que la meta de su administración es superar el máximo histórico de nueve preseas de 1968, estableciendo que, de ser ahora la justa, México ya tendría cinco preseas aseguradas.

"Hoy tendríamos entre cuatro o cinco medallas olímpicas. El promedio histórico es de tres a cinco. La meta es superar y pensar en grande para alcanzar dos dígitos, pero hay que trabajar y entrenar para lograr los resultados. Las variables pueden ser muchas".

El exdeportista, quien ha logrado mejorar la comunicación con los atletas, habló de los planes para 2026, descartando la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

"Donovan Carrillo nos la hizo cansada, pero ya calificó. Nos da mucho gusto, ya que lo hemos apoyado. Él vive en Canadá; al final logramos ese boleto y ojalá le vaya muy bien", sentenció.

