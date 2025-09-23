Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Más Información
Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático
Para dar claridad a los operativos que inició el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), los comerciantes pidieron hacer transparentes y públicas las tarifas que deberán pagar cualquier negocio que reproduzca música grabada o en vivo, a fin de evitar la extorsión.
En medio del conflicto que se generó entre comerciantes, de estéticas, salones de fiestas, restaurantes y hoteles, entre otros, por el inicio de operativos del IMPI y SACM en los que se les pide un pago por reproducir música, el gobierno, los representantes de autores y compositores y los organismos que agrupan comerciantes se reunieron para llegar a un acuerdo.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre, dijo que los comerciantes plantearon tanto al IMPI como al SACM los siguientes puntos en torno a las tarifas, que sean transparentes, se hagan públicas y se sepa si están vigentes.
Además, se les pidió ver los mecanismos para conocer los criterios para actualizar, así como quiénes están obligados o no al pago de las tarifas de acuerdo al catálogos de derecho.
Les pidieron que se tenga claro, por cada entidad federativa, quienes pueden ir a hacer visitas de inspección para que no haya abusos de otras personas que no tienen esta facultad.
De la Torre pidió también al IMPI y SACM eliminar cualquier atisbo mínimo de discrecionalidad, además de que se apliquen de acuerdo al negocio de que se trate y su tamaño.
Así como generar mayor transparencia, certeza y seguridad jurídica en caso de actualización del catálogo de tarifas y revisión de los acuerdos que ya se tienen con anterioridad, porque hay algunos que tienen más beneficios que las tarifas que se publicaron.
Piden la intervención del gobierno para evitar extorsiones
El líder de la Concanaco pidió que el gobierno intervenga para evitar cualquier tipo de violencia o modalidad de extorsión, para que los comercios no sean víctimas de estos ilícitos, lo que implica reforzar la comunicación entre el gobierno y el sector privado en torno a este tema.
Afirmó que la Confederación reconoce que los autores y compositores tienen derecho a cobrar regalías por la obra creada, pero hay el temor de que vaya a causarles un daño a sus finanzas.
Sin embargo, también dijo que establecerán contacto con el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) para tener reglas claras para tener confianza de que se lleva a cabo el procedimiento de manera correcta y hay las facultades de cada organismo.
Mipymes se verán afectadas ante tarifas de música
Expuso que es importante que la autoridad tome en cuenta que el 99.2% de las unidades son Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), por lo que o se ponen a despachar o se dedican a hacer trámites y a pagar.
En conferencia de prensa, el representante de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Roberto Cantoral, dijo que un pequeño negocio como una cafetería paga 620 pesos mensuales y hasta 2 mil 400 pesos al mes por reproducir música y añadió que se puede llegar a un acuerdo de dar descuentos por pago anual de 30%
El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el organismo a su cargo tiene la facultad para hacer operativos e iniciar procesos administrativos contra los comercios que no quieran pagar a los autores y compositores.
Negó categóricamente que haya extorsión, ya que dijo son procedimientos administrativos que se realizan y agregó que habrá publicidad de las tarifas a fin de dar certeza jurídica a los comerciantes que pagarán, se dará capacitación y sensibilización para poder cumplir con los objetivos de cada una de las instituciones.
