Los negocios de menor tamaño buscan captar una mayor cantidad de pagos con tarjeta de débito, crédito y de programas sociales, para lo cual hacen alianzas con bancos para que les bajen las comisiones y los comerciantes puedan cobrar a los clientes a través del celular.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, destacó que este medio de pago no avanza tan rápido porque en promedio un banco cobra una comisión de 5%, además de que tenían que comprar una terminal de pago.

Comentó que a raíz de que los legisladores “nos quisieron dar un albazo legislativo que planteaba castigar a todos los comerciantes que cobraran comisión por un pago con tarjeta y les iban a castigar con dos millones de pesos” se platicó con los congresistas sobre la realidad de que los bancos son los que imponen esas comisiones y no los vendedores.

Lee también Menor inversión extranjera refleja incertidumbre por aranceles y relación con EU: BBVA

A partir de ahí hubo acercamiento con BBVA una institución bancaria que les ofreció el 0.85% de comisiones y la posibilidad de que los comerciantes utilicen los celulares como terminal de pago.

Explicó que eso cambia el panorama porque la comisión no es “encajosa” como la de 5% y “nos deja en una posición de asumir el 0.85% sin cobrárselo al consumidor”.

Con esa reducción espera que los pequeños comerciantes lograr captar más pagos hechos con tarjetas de crédito, porque entre 15% y 20% de todos los pagos se hacen con tarjetas, el restante 80% u 85% son pagos en efectivo.

Lee también “País con baja inflación pero sin crédito se queda corto en potencial de crecimiento”: Sheinbaum; crédito debe ser motor de desarrollo

Comentó a EL UNIVERSAL que la mayoría de los comercios que ya reciben tarjetas es “por razones de su propia madurez como negocio, que se lo exige”, lo que permite a los clientes tener varias formas de pagar.

Rivera dijo que con este apoyo que reciben de la banca “siendo optimista, esto nos puede llevar a tener el doble de ventas de los que están pagando con tarjeta, (podríamos llegar a) 25% a 30% de cobertura”.

El líder de los pequeños comerciantes indicó que con este tipo de tecnología podrán cobrar con el celular, al cual se le instalará un programa o software para que se convierta en terminal de cobro.

El líder de la Anpec explicó que esas facilidades se sumarán al impulso que le puede dar la temporada navideña.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm