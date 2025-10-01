Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Autoridades capitalinas descartaron que la grieta de más de seis metros de largo que se formó en el bajo , en Iztapalapa se deba a la red hidráulica.

En una tarjeta informativa, el Gobierno de la CDMX se refirió a este suceso como “grieta geológica”, misma que se activó debido a las intensas lluvias que tuvieron lugar el fin de semana, y que causaron afectaciones principalmente en el oriente.

Lee también

Tras el hallazgo de esta falla, se dio a conocer que las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Obras y Servicios (Sobse) y de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizan trabajos en la zona.

“De manera preliminar, se descartó que el hecho se debiera a la red hidráulica. Asimismo, la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana. Los equipos de trabajo se mantienen en el lugar para mitigar riesgos”, se lee en la tarjeta informativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses