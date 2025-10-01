Autoridades capitalinas descartaron que la grieta de más de seis metros de largo que se formó en el bajo puente de la Concordia, en Iztapalapa se deba a la red hidráulica.

En una tarjeta informativa, el Gobierno de la CDMX se refirió a este suceso como “grieta geológica”, misma que se activó debido a las intensas lluvias que tuvieron lugar el fin de semana, y que causaron afectaciones principalmente en el oriente.

Tras el hallazgo de esta falla, se dio a conocer que las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Obras y Servicios (Sobse) y de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizan trabajos en la zona.

“De manera preliminar, se descartó que el hecho se debiera a la red hidráulica. Asimismo, la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana. Los equipos de trabajo se mantienen en el lugar para mitigar riesgos”, se lee en la tarjeta informativa.

