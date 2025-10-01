Más Información
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?
Autoridades de la alcaldía Iztapalapa cerraron la circulación del bajo Puente de La Concordia por grieta que se formó de más de seis metros de largo y dos de profundidad, sin que tenga que ver con la explosión de la pipa de gas, del pasado 10 de septiembre, que fue a 10 metros del lugar.
Personal de Protección civil inspeccionan la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se formó una grieta por lo que el paso a la circulación se mantiene cerrada, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Lee también Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa
Personal de Protección civil inspeccionan la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se formó una grieta por lo que el paso a la circulación se mantiene cerrada, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personal de Protección civil inspeccionan la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se formó una grieta por lo que el paso a la circulación se mantiene cerrada, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Lee también Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento
Se forma grieta en Puente de la Concordia por donde el paso de vehículos pesados es constante, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Se forma grieta en Puente de la Concordia por donde el paso de vehículos pesados es constante, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Lee también Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX
Se forma grieta en Puente de la Concordia por donde el paso de vehículos pesados es constante, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
maot