Autoridades de la alcaldía Iztapalapa cerraron la circulación del bajo Puente de La Concordia por grieta que se formó de más de seis metros de largo y dos de profundidad, sin que tenga que ver con la explosión de la pipa de gas, del pasado 10 de septiembre, que fue a 10 metros del lugar.

Personal de Protección civil inspeccionan la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se formó una grieta por lo que el paso a la circulación se mantiene cerrada, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Se forma grieta en Puente de la Concordia por donde el paso de vehículos pesados es constante, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

