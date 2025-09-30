Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa informó que la grieta que se formó en el bajo Puente La Concordia, en el carril de los Reyes La Paz, en la autopista México-Puebla, no tiene que ver con la explosión de una pipa de gas del pasado 10 de septiembre, que ha dejado 31 muertos hasta el momento.

"La aparición de la grieta es producto de una trayectoria de agua pluvial, que busca su cause, y no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre", indicó la demarcación en un comunicado.

Agregó que no se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua.

Explicó que la trayectoria de la grieta mide 138 metros y "está marcada en el Plan de Riesgos que se envió a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la capital.

En un comunicado la alcaldía manifestó que se trata de una oquedad de 1.5 metros radial, con proyección de agrietamiento de 6 metros y profundidad de 2 metros.

Explicó que la trayectoria de la grieta mide 138 metros y "está marcada en el Plan de Riesgos que se envió a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la capital, a fin de que puedan intervenirla, de acuerdo con el protocolo correspondiente".

Expuso que la alcaldesa, Aleida Alavez, y personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México (SGIRPC), así como⁠ de las direcciones generales de Gobierno y de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la demarcación recorrieron la grieta en el distribuidor vial La Concordia.

Por lo que acordonó la zona para impedir el paso vehicular, a fin de evitar riesgos; se espera que lleguen las áreas que trabajarán en el lugar.

