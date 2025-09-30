A 20 días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, anunció una serie de medidas para regular el transporte de sustancias y materiales peligrosos en la Ciudad de México.

Entre las medidas que implican modificaciones al Reglamento de Tránsito, se incluye la reducción a 30 kilómetros por hora del límite de velocidad para vehículos que transporten sustancias peligrosas; así como la colocación de radares moviles en los cinco accesos carreteros a la CDMX: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla, esto para controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad de este tipo de transportes.

Además, no podrán circular vehículos con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxicos o hidrocarburos; y se prohibirá la circulación por vías secundarias de pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos.

Los vehículos que transporten más de 20 mil litros de hidrocarburos sólo podrán circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana; se prohibirá la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por via de acceso controlado; se duplicarán las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

En la CDMX, los vehículos de traslado se sustancias tóxicas o peligrosas deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); se publicarán términos de referencia específicos para la elaboración de programas internos de Protección Civil para la distribución de gas natural, gas licuado de pretoleo e hidrocarburos; y se implementarán puntos de revisión aleatorios para verificar que todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas cumplan con la normativiad en la capital.

Gobierno de CDMX va por operativos conjuntos con gobierno federal para regular transporte de materiales peligrosos

Como parte de una serie de medidas para regular el transporte de materiales peligrosos en la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que propondrá al Gobierno federal realizar operativos conjuntos y modificaciones para la obtención de los permiso para el traslados de este tipo de sustancias.

“El gobierno federal está por presentar también un conjunto de medidas que estaremos en coordinación y nos estaremos alineando también a lo que se presente por parte del gobierno federal”, dijo.

Por otro lado, la mandataria explicó que se establecerá como requisito para la obtención de la licencia tipo E12 la constancia del curso de manejo de uso de sustancias peligrosas y la constancia de capacitaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizado para las licencias de conducir federales.

