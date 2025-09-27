La jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó el programa Educación Utopía, en 16 escuelas de primaria y secundaria donde se llevarán a cabo actividades extracurriculares.

La mandataria capitalina señaló que a finales de año estarán incorporadas a este programa 80 instituciones, entre niveles de primaria y secundaria.

El programa inició este sábado en la Primaria David Berlanga, en Tláhuac; en la primaria Daniel Cosío Villegas, en Tlalpan; en la primaria José Benítez, en Venustiano Carranza; secundaria técnica número 24, en Xochimilco; en Milpa Alta, en la secundaria técnica número 18.

El programa inició este sábado en escuelas primarias y secundarias de 5 alcaldías Foto: Especial.

“Nos da mucho gusto que esta secundaria abra sus puertas los sábados y se lleven a cabo actividades artísticas, científicas, deportivas, culturales, tecnológicas. Ese es el gran objetivo. Es decir, Educación Utopía logra incorporar y apoyar a nuestros jóvenes con materias que hoy no se pueden ver o que no de manera intensiva se puede atender en las escuelas”, apuntó.

El programa ofrece a estudiantes y sus familias de instituciones primarias y secundarias públicas diversas actividades extracurriculares gratuitas de formación artística, científica, deportiva, cultural y de salud.

Las escuelas que no cuenten con turno vespertino podrán extender su horario para ofrecer estas actividades por la tarde, mientras que las que sí lo tengan abrirán sus puertas los sábados para recibir a talleristas de distintas dependencias.

El programa ofrece a estudiantes y sus familias de instituciones primarias y secundarias públicas diversas actividades extracurriculares gratuitas. Foto: Especial.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que el programa Educación Utopía significa una transformación profunda de la educación pública, con el propósito de llevar lo mejor a las niñas y los niños que estudian en las escuelas públicas de la Ciudad de México.

