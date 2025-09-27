Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

La actriz y modelo de origen venezolano Angélica Yetsey Torrini León, también conocida como "", quien fue detenida el pasado 23 de septiembre, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones.

La venezolana es identificada como amiga de los dos músicos colombianos, , quienes fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, el pasado 17 de septiembre.

La actriz y modelo de origen venezolano Angélica Yetsey Torrini León, también conocida como "Angie Miller", aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones. Foto: Especial
Angie Miller es detenida

"Angie Miller" había sido reportada como desaparecida pero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó su detención.

"Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica “N”, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, y puesta a disposición de la autoridad competente", afirmó la FGJ capitalina.

Información del Registro Nacional de Detenciones señala que Angélica Yetsey fue detenida por la Coordinación General de Combate al Secuestro.

La actriz venezolana fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla, Estado de México.

