Tres días después de la confirmación del hallazgo de los cuerpos de los colombianos B-King y DJ Regio Clown en el Estado de México, una nueva pieza se sumó al misterio y a las investigaciones. Angie Miller, una mujer que acompañó a los artistas en el país, fue reportada como desaparecida.

La actriz y modelo venezolana se había pronunciado días antes sobre la desaparición de los dos colombianos y había demostrado una cercanía especial con B-King en sus redes sociales.

En una historia de Instagram, tras confirmarse el asesinato de los colombianos, Miller posteó: "Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”. El comentario le desató una lluvia de críticas.

Sin embargo, desde el pasado 23 de septiembre sus familiares y allegados no saben nada de ella y avanzan en su búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió, por medio de sus redes oficiales, un cartel de búsqueda con la información de la venezolana Angelica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller.

Ficha de desaparición de Angie Miller, publicada por autoridades mexicanas. FOTO: FGJCDMX

En la comunicación, se destaca que fue vista por última vez el pasado martes 23 de septiembre, un día después de que se supiera el macabro crimen del que fueron víctimas B-King y Regio Clown.

La pista que siguen las autoridades de México tiene que ver como la última vez que fue vista. Según la ficha, desapareció en Santa Cruz Atoyac, una colonia de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Además, se referenció que tiene una cicatriz de cesárea y varios tatuajes que podrían contribuir a su localización: uno en el pecho con la inscripción "Mia", uno de una carta de corazones y enredadera en el brazo izquierdo, otro detrás de su oreja derecha con la forma de un rayo, una fecha en el antebrazo derecho y un corazón en la muñeca derecha.

Relación entre Angie Miller y B-King

El pasado jueves, 25 de septiembre, el periodista Alex Rodríguez, de Univisión, reveló que fuentes cercanas a la mujer le confirmaron que se enteraron que la mujer había desaparecido porque "dejó a su niña de 2 años sola" luego de salir de su casa. "Salió a las 7 p.m. de su casa y dejó a su hija con la nana", declaró el comunicador.

Además, señaló que el equipo de B-King, cantante colombiano desaparecido que habría pasado sus últimos días junto a la mujer, tienen miedo de denunciar el hecho. "El martes por la noche dijo que iba a trabajar con un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido", agregó Rodríguez.

A pesar de las primeras versiones que posicionaban a Angie como pareja sentimental del colombiano, el periodista también señaló que, aunque estuvieron juntos en su paso por México, se acababan de conocer. En redes sociales figura un video en el que aparecen los dos bailando y la mujer fue parte activa de la búsqueda de los colombianos mediante publicaciones en redes.

Además de datos sobre el motivo del viaje de B-King, la modelo conocía información relevante sobre el hombre que supuestamente los contrató poco antes de su desaparición.

La propia Miller comentó en redes que mantenía comunicación con el reguetonero hasta que fue recogido por el escolta de un sujeto.

De hecho, inicialmente familiares creían que la modelo se encontraba en manos de la Fiscalía dando información, pero ahora se sabe que no alcanzó a rendir declaraciones ni a entregar los chats con el colombiano.

