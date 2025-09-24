Más Información

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

"Jahzer", la guardia secreta de La Luz del Mundo; detenidos afirmaron prepararse para “el fin de los tiempos”

"Jahzer", la guardia secreta de La Luz del Mundo; detenidos afirmaron prepararse para “el fin de los tiempos”

¿Quién es Fernando Chico Pardo?; empresario mexicano que adquirió 25% de Banamex

¿Quién es Fernando Chico Pardo?; empresario mexicano que adquirió 25% de Banamex

Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown

Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con sus homólogos del , encontraron un domicilio en los límites de Chalco y Texcoco donde aparentemente llevaron por la fuerza a Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown. Ahí estuvieron unas horas, luego sus cuerpos fueron encontrados en un paraje en el municipio de .

Lee también:

Con apoyo de las ya se logró ubicar el lugar donde los delincuentes posiblemente guardaron el auto Mercedes-Benz que transportó a las víctimas de Polanco hacia Iztapalapa. Autoridades buscan más indicios sobre el caso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses