Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con sus homólogos del Estado de México, encontraron un domicilio en los límites de Chalco y Texcoco donde aparentemente llevaron por la fuerza a Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown. Ahí estuvieron unas horas, luego sus cuerpos fueron encontrados en un paraje en el municipio de Cocotitlán.
Con apoyo de las cámaras de seguridad ya se logró ubicar el lugar donde los delincuentes posiblemente guardaron el auto Mercedes-Benz que transportó a las víctimas de Polanco hacia Iztapalapa. Autoridades buscan más indicios sobre el caso.
