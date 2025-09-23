Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Más Información

Esta madrugada los cuerpos de Bayron Sánchez, conocido como y su amigo conocido en el género urbano como Jorge Herrera DJ ‘REGIO CLOWN’, fueron llevados desde el municipio en el que fueron encontrados sin vida en el Estado de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, gracias a la ayuda consular de su país y de las autoridades mexicanas, se agilizaron los trámites y fueron repatriados de manera inmediata.

Los familiares de las víctimas pidieron respeto para ellos y dijeron “desconocer” más detalles de la investigación, sin embargo dijeron que confían en las autoridades mexicanas para esclarecer el doble homicidio. En este sentido, los avances en las investigaciones detallan que los músicos colombianos fueron asesinados en un lugar en los alrededores de Iztapalapa y luego, sus cuerpos abandonados donde los encontraron.

El manager de los colombianos y quien los trajo a una serie de conciertos aquí, también dijo que de momento ya no dará entrevistas y que en todo momento está colaborando con las autoridades capitalinas. Según los mensajes rastreados en el celular de Bayron Sánchez, el día que desaparecieron se quedaron de ver con una persona que los quería conocer para “hacer negocio”, este número y la persona con la que se iban a reunir, ya están identificados.

