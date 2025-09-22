El mánager del cantante Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, reveló nuevos detalles de la desaparición del artista colombiano en la Ciudad de México el pasado 16 de septiembre.

Junto a Sánchez también desapareció Jorge Luis Herrera, DJ colombiano conocido como Regio Clown. De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, B-King y Regio reportaron que saldrían rumbo a un gimnasio en Polanco y, luego de ello, se perdió su rastro.

Juan Camilo Gallego, mánager del artista, reveló que los colombianos tenían planeado asistir a un almuerzo y que el día de su desaparición tenían programado un encuentro con unos empresarios. Además, dio a conocer las últimas comunicaciones del cantante.

En declaraciones a Blu Radio, Gallego dijo que él y B-King llegaron a México el pasado 11 de septiembre, mientras que Regio Clown reside en Ciudad de México desde hace varios años.

Según Gallego, B-King llegó al país azteca tras ser invitado para presentarse en un concierto por la independencia de México. El evento se llevó a cabo el domingo, 13 de septiembre, en Ciudad de México, concretamente en un club conocido como Woman.

"Hacemos el concierto, el lunes descansamos en el hotel, el martes nos levantamos, organizamos la agenda y B-King me expresa que quiere ir al gimnasio porque es una persona muy atlética", contó.

Gallego afirmó que Regio Clown se ofreció a acompañar al artista al gimnasio y que él se quedó en el hotel para organizar otros detalles y cumplir otros compromisos. Los dos artistas salieron hacia el gimnasio Smart Fit de Polanco, un barrio del centro de la ciudad de México, y estando en el lugar publicaron algunos videos en sus redes sociales.

El mánager del artista aseguró que la última comunicación que tuvo con B-King fue a las 4:36 de la tarde, cuando el colombiano le informó que iría a almorzar con unas personas y que regresaría a las 7:30 p. m. para cumplir otro encuentro con unos empresarios mexicanos. No obstante, nunca llegó.

"B-King es una persona joven, Regio también. Yo pensé: 'No, pues se quedaron por ahí, se tomaron algo, se fueron a celebrar', no me preocupé al principio, pero ya a la 1 de la mañana empecé a preocuparme porque no le llegaban los mensajes", narró.

Juan Camilo Gallego fue quien se comunicó con la Policía para informar de la desaparición de los artistas, pero las autoridades le indicaron que debía esperar 24 horas para hacer una denuncia formal por desaparición.

La última pista del paradero de B-King

El mánager del artista aseguró que B-King y Regio Clown tenían una cita para almorzar con dos personas, aunque por motivos de seguridad no reveló de quiénes se trataba. Gallego solo detalló que eran dos conocidos del DJ Regio.

"No puedo decir que sean personas malas, pero tampoco quiero dar un falso testimonio o decir que fueron ellos o no fueron ellos porque todavía no hay ningún parte de las autoridades", agregó.

Según Gallego, hasta el momento no han tenido comunicación con las personas con las que almorzarían los artistas e incluso se desconoce si ellos llegaron o no al almuerzo planeado.

"No sé si llegaron al almuerzo porque lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio", enfatizó.

Gallego también reveló que el último mensaje que envió B-King el día de su desaparición fue a su mejor amiga Carolina y que dicha comunicación se envió sobre las cinco de la tarde.

"Él le habló a su mejor amiga (...) Le dejó un mensaje también, le dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese fue el último mensaje por parte de él hacia otra persona", dijo.

Por su parte, la última ubicación del celular de B-King, según el mánager, lo ubicaba a 45 minutos de Polanco, en Iztapalapa.

Sobre la hipótesis de lo que pudo ocurrido, dijo: "Quiero pensar que es un secuestro y que lo tienen y que no nos han querido decir nada como por presionar cualquier cosa y sigo esperando la llamada de la persona que los tiene".

Los familiares y amigos de B-King pidieron ayuda para encontrarlo y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de las escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

El presidente izquierdista Gustavo Petro pidió ayuda a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, para dar con el paradero de los músicos.

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 (...) lograr que aparezcan con vida", dijo el domingo en un mensaje en X.

"Desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente", agregó.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, este lunes. Con información de agencias

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

