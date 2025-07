Esta mañana, en redes sociales circuló el presunto fallecimiento de un hombre en una de las sucursales de Smart Fit ubicadas en la Roma y la Condesa en la CDMX, cuando presuntamente la víctima se sintió mal y se desvaneció.

Ante esto, la cadena de gimnasios desmintió el hecho diciendo que sus sucursales ubicadas en la Condesa y en la Roma operan con normalidad, y aclaró que no se ha registrado ningún fallecimiento.

"Respecto a la información que está circulando en algunos medios, queremos aclarar que no se ha registrado ningún fallecimiento en nuestros gimnasios ubicados en Condesa ni Roma, los cuales operan con total normalidad".

Lee también Operativo Liberación desata caos y bloqueos al sur del Edomex; buscan clausurar negocios ligados al crimen organizado

Smart Fit desmiente muerte de hombre en sucursal la Roma y la Condesa en la CDMX (22/07/2025). Foto: X (@SmartFitMx)

La noticia de inmediato ha generado conmoción debido a que los casos de muerte dentro de los gimnasios Smart Fit se han presentado en varias ocasiones. A continuación EL UNIVERSAL hace un recuento de las víctimas dentro de las instalaciones de la cadena de gimnasios:

Muerte en gimnasio Smart Fit de Iztacalco

El pasado 12 de febrero del 2024, un hombre de 49 años, identificado como Óscar “N”, perdió la vida al interior de un gimnasio Smart Fit ubicado en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

La víctima se encontraba en el establecimiento cuando se desvaneció de pronto, los testigos solicitaron la presencia de paramédicos que confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales y luego de realizar la necropsia de ley, se determinó que la causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio.

Por ese caso, la Fiscalía de la CDMX inició una carpeta de investigación por homicidio culposo por otras causas.

Lee también Caen 28 personas presuntamente vinculadas a apuestas ilegales; operaban en Iztapalapa y Álvaro Obregón

Muerte en gimnasio Smart Fit de Iztacalco. Foto: Tomada de Facebook

Una joven se desvanece en Smart Fit de la GAM

El 29 de febrero del 2024, las autoridades de la capital comenzaron la investigación por la muerte de una joven de 20 años mientras hacía ejercicio en una sucursal de Smart Fit, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a la amiga de la víctima, la joven identificada como Ailen Atenea, se estaba ejercitando en el segundo piso de la sucursal y de la nada se desvaneció. Varios testigos intentaron reanimarla mientras que otros pedían ayuda de un médico, sin embargo, perdió la vida.

En su momento, los testigos revelaron que nadie se acercó a ayudarla y los “instructores” no sabían qué hacer, además de que denunciaron que en Smart Fit no hacen pruebas de salud como parte del proceso de inscripción y no tienen médicos o instructores capacitados para atender este tipo de emergencias.

Lee también Ana Ameli suma 10 días desaparecida en el Ajusco; familia exige acelerar y ampliar su búsqueda

Muere adulta mayor en Smart Fit de Parque Tepeyac

Instalaciones del gimnasio Smart Fit en CDMX. Foto: Facebook Smart Fit

El pasado 2 de abril del 2024 murió una adulta mayor identifica como Loyda “N” de 60 años, quien había acudido a realizar actividad física en el Smart Fit de Parque Tepeyac ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La víctima perdió el conocimiento y aparentemente el lugar no contaba con servicio médico, por lo que se llamó a los paramédicos. En su arribo, elementos de atención médica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, reportaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que la Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación.

Lee también "No es desarrollo, es despojo"; la segunda marcha contra la gentrificación toma ahora el sur de la CDMX

La seguridad de las sucursales de Smart Fit ha sido cuestionada, sin embargo, la cadena de gimnasios en su comunicado de esta mañana reiteró su compromiso con la seguridad de las y los usuarios.

"En Smart Fit, la seguridad y el bienestar de nuestros usuarios y colaboradores son y seguirán siendo nuestra prioridad. Por ello, todas nuestras sucursales cuentan con protocolos de atención y personal capacitado para actuar ante cualquier situación de emergencia".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/LL