La desaparición del cantante colombiano B King, ha generado preocupación tanto en la escena urbana como entre las autoridades de Colombia, su país natal, y ahora México.

Hace unos días, King fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México, mientras realizaba una gira. Fue visto por última vez el pasado 16 de septiembre, cuando salía de un gimnasio acompañado de Jorge Luis Herrera, mejor conocido como Regio Clown, de quien tampoco se sabe nada.

El caso escaló rápidamente al plano político. El presidente Gustavo Petro pidió apoyo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para poder dar con el paradero de los músicos:

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida”, escribió.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Lee también Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México





¿Quién son B-King y Regio Clown?

Bayron Sánchez Salazar (nombre real de B King) es un cantante urbano 31 años. Nació en Colombia, en el distrito de Santander, pero fue criado en Medellín.

Fue justo en esta ciudad donde se inició en el mundo del reggaetón. Entre sus sencillos más conocidos están “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Me necesitas” y “Made in Cali”.

Además de sus temas, su relación con la DJ colombiana, Marcela Reyes, lo puso en el ojo público.

En los días previos a la desaparición, B King compartió un mensaje dedicado al público mexicano para agradecer por el recibimiento que le dieron en su primer concierto en el país.

Amigos y allegados lo describen como alguien trabajador y con sueños de alcanzar el éxito más allá de su país natal.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown es un DJ de 35 años, perteneciente a la comunidad LGBT+.

En sus redes sociales, Herrera se define como músico, empresario y coach, por lo que gran parte de su contenido se trata sobre amor, espiritualidad y buscar la paz.

Al igual que B King, Clown dejó testimonio sobre su visita a México, en medio de las celebraciones de la independencia. Su última publicación esta fechada hace cinco días y desde entonces se ha mantenido inactivo.

Hasta el momento no hay más detalles sobre el paradero de ambos colombianos; sin embargo, Petro, dejó entrever que algunos grupos criminales podrían estar detrás de su desaparición.