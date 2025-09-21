Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

Más Información

La desaparición del cantante colombiano , conocido en la escena urbana como B King, ha encendido las alarmas en México y Colombia.

El artista de 31 años fue visto por última vez el pasado 16 de septiembre en Polanco, uno de los sectores más exclusivos y considerados de mayor seguridad de la.

Hasta el momento, su paradero es desconocido y las autoridades mantienen abierta la búsqueda.

¿Qué es lo último que se supo de él?

Según el medio El Tiempo de Colombia, quien recabó el testimonio de su hermana, Stefanía Agudelo; el músico habló con ella el martes 16 de septiembre para avisarle que iría al gimnasio.

Vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis blancos. Sin embargo, desde esa llamada no hubo más contacto.

La última vez que se le vio de forma concreta fue en un Smart Fit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4 de la tarde. En ese momento no estaba solo: lo acompañaba Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también desapareció.

La familia del artista denunció la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que emitió una ficha oficial con sus datos y características físicas.

Desde entonces, Stefanía ha liderado una campaña en redes sociales para difundir el caso y pedir colaboración por parte de los internautas.

A esta voz se sumó la de Marcela Reyes, expareja del artista, quien solicitó públicamente el apoyo del Gobierno de Colombia y la Cancillería para que se involucren en la búsqueda.

B King: preocupa falta de información e incertidumbre alrededor del caso

Lo que más preocupa a la familia y seguidores es la falta de información sobre lo ocurrido tras salir del gimnasio. Hasta ahora:

  • No hay registros públicos de cámaras de seguridad que muestren a B King o a Regio Clown después de la hora señalada
  • No existen testimonios oficiales que aclaren si ambos regresaron a sus hogares o si se desplazaron a otro lugar
  • Las autoridades mexicanas no han revelado si se indaga una posible línea de investigación relacionada con el entorno del artista

Ficha de desaparición de Byron Sánchez. (21/09/25) Foto: FGJ
Ficha de desaparición de Byron Sánchez. (21/09/25) Foto: FGJ

La desaparición de B King ha generado cadenas de oración, mensajes de apoyo y campañas digitales para difundir su imagen y facilitar cualquier pista.

Tanto fans como colegas del medio urbano han replicado la ficha de búsqueda, con la esperanza de que alguien aporte información clave.

Por ahora, el caso se mantiene abierto en la Fiscalía de la Ciudad de México.

La familia pide a quienes tengan datos que los compartan con las autoridades. Mientras tanto, la presión pública y el eco mediático buscan acelerar los procesos de localización, ya que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha incentivado la b búsqueda de Bayron.

*Con información de El Tiempo.

