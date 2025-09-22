Tras el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B-King y Regio Clown, desaparecidos hace seis días en México, las autoridades en Colombia y México intentan averiguar quién los mató y las hipótesis se acumulan. Entre lo que se investiga están señalamientos de King contra una exnovia suya.

El domingo, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro pidiera ayuda a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar a los colombianos, comenzó a circular en redes sociales un video en el que B-King hace meses manifestó que temía por su vida y responsabilizaba directamente a su expareja, la DJ colombiana Marcela Reyes. Este material, según estableció El Tiempo, está siendo verificado por las autoridades en Colombia.

“Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, señaló el artista, quien agregó que interpuso una denuncia formal en la fiscalía general de Colombia por amenazas que, dijo, había recibido de Reyes y de su equipo de trabajo.

El video contenía una segunda advertencia del cantante sobre presuntas presiones recibidas. “Me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar: ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”, afirmó.

B-King afirmó haber recibido un mensaje que le pedía guardar silencio sobre su relación con Reyes y evitar comentarios públicos que involucraran a su entorno personal. “Bayron, qué más, ¿cómo estás? Paso por acá porque quería hablar contigo… si tú revisas internet no hay un solo video de Marcela refiriéndose mal de ti, ella nunca ha contado detalles de lo vivido entre ustedes, así que porfa no compartas nada de ella y de su intimidad”, se lee en el mensaje.

En ese mismo mensaje, la persona que le escribió al artista hablaba del actual compañero sentimental de Reyes. "El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo, él es está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente por favor".

Los representantes legales de Reyes afirmaron que no existe vínculo alguno de ella con la desaparición de los artistas en México y cuestionaron a los medios que difundieron versiones diferentes. El comunicado también denunció amenazas contra Reyes y su hijo menor de edad, derivadas de las acusaciones difundidas en medios y plataformas digitales.

Tras enterarse de que B-King había sido asesinado, Reyes se declaró "devastada" y dijo estar "enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras".

Sobrino de "Fritanga"

Tras su muerte, sobre B-King volvió a recordarse la declaración que él dio hace meses en la que contó que era sobrino de Camilo Torres Martínez, el exparamilitar conocido con el alias de Fritanga del Cartel del Golfo y quien regresó a Colombia luego de pagar sus cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos.

Si bien el nombre de B-King no aparece relacionado a algún proceso judicial ligado a Fritanga, a la familia del 'expara' las autoridades sí le han seguido la pista por el presunto testaferrato que ejercieron durante años con dineros de la mafia.

De acuerdo con medios mexicanos, los cuerpos de B-King y Clown fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, a una hora y 20 minutos de donde fueron vistos por última vez, en Polanco, el día 16; habrían sido desmembrados y junto a ellos se habría encontrado una cartulina con la firma "FM", aparentemente de la Familia Michoacana. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas.

