El presidente colombiano, , expresó su pesar, tras los reportes del presunto asesinato en México de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México”, expresó Petro en su cuenta de X.

En un posteo con varios errores, Petro denunció lo que llamó “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

Añadió: “Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Tras el reporte de la desaparición de los colombianos, Petro pidió el domingo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum “lograr que aparezcan con vida” los artistas, lanzando a su vez la hipótesis —sin pruebas— de que quizá desaparecieron por acción de las “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas" en Estados Unidos.

¿Quién era B-King?

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México.

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, relató el lunes a Blu Radio de Colombia que tuvo contacto con él vía chat el día de la desaparición sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le informó que después del gimnasio irían a almorzar con dos personas —cuya identidad no reveló—, para luego reencontrarse con él por la noche.

Minutos después, B-King contactó a una mujer, según Gallego la mejor amiga del cantante, y le dijo que le quería contar algo, sin darle más detalles.

El mánager aseguró que era la primera vez que B-King daba un concierto en México en un club, mientras que el DJ vivía en ese país hace varios años. Pensaban regresar juntos a Colombia el 17 de septiembre y tenían un boleto de avión comprado.

Gallego explicó que no recibieron solicitudes de narcos para hacer conciertos privados, en referencia a la hipótesis que lanzó el presidente colombiano sobre la posible responsabilidad de estructuras narcotraficantes. Agregó que no han recibido llamadas extorsivas luego de su desaparición, aunque no descartó la posibilidad de un secuestro.

