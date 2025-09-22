Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

El Gabinete de Seguridad informó que trabaja en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown) y Byron Sánchez (B-King), quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México.

Indicó que las instituciones de seguridad colaboran para localizar a los responsables y esclarecer este hecho.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México”, detalló el Gabinete en redes sociales.

SRE lamenta asesinato de B-King y DJ Regio Clown y anuncia “investigación exhaustiva”

Tras darse a conocer el asesinato de México de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el hecho y anunció una “investigación exhaustiva”.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia “como lo ha hecho hasta el momento”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana.

“Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

Gustavo Petro solicitó ayuda de Sheinbaum ante desaparición de los músicos colombianos

Antes de conocerse el asesinato de los dos artistas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que autoridades mexicanas ya trabajaban en la búsqueda de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió ayuda para su localización tras el reporte de desaparición en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno, a través de la SRE, ya había entrado en contacto directo con autoridades de Colombia.

“De inmediato, la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia.

“La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones, ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas; la denuncia desaparición, y pues la investigación sobre el caso”, comentó.

Gustavo Petro solicitó este domingo a Sheinbaum lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió el mandatario colombiano en redes sociales.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, añadió.

