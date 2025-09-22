Senadores y diputados del bloque oficialista acudieron a Palacio Nacional para un encuentro con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar y catedráticos y expertos, quienes les detallaron y desmenuzaron la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo que en los próximos días comenzará a analizarse en el Senado.

El senador morenista Saúl Monreal Ávila informó en entrevista con EL UNIVERSAL que en esta reunión se les explicó que lejos de atentar contra el derecho de las y los mexicanos a ampararse ante cualquier abuso de la autoridad, como lo afirma la oposición, lo que se busca es fortalecer los mecanismos para ejercer ese derecho y se dejó en claro que no se afecta el “interés legítimo” de las personas.

“Es una narrativa falsa de la oposición, como siempre lo ha querido acreditar, porque ahora se tendrá que ver y se está respetando el interés legítimo, que es ahora sí que el asunto fuerte, de fondo del amparo al interés legítimo. Esta iniciativa es de las más avanzadas, porque maneja ya términos para las notificaciones digitales, adaptándose a las nuevas realidades”, puntualizó el senador Monreal Ávila.

El legislador zacatecano coincidió con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien la semana pasada aseguró que ya no hay tiempo para convocar a un Parlamento abierto, ya que le idea es comenzar el desahogo del proceso legislativo en comisiones y que la iniciativa se vote en el pleno en la última semana de septiembre o la primera de octubre.

A la reunión en Palacio Nacional asistieron también los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Alejandro Murat y Ana Lilia Rivera, de Morena, así como Luis Alfonso Silva, del Partido Verde. Además, acudió un grupo de diputados federales encabezado por el michoacano Leonel Godoy Rangel.

