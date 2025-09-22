La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufrió un apagón afectando por cuatro minutos durante la sesión en el pleno.

Debido a una falla eléctrica se pausó la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, sobre un recurso de revisión.

Los conductores del canal judicial tuvieron que intervenir para mantener la transmisión al aire.

El corte de electricidad también afectó la conexión vía remota del ministro Arístides Guerrero García, quien sufrió un accidente automovilístico.

Después de cuatro minutos se restableció la sesión pública, donde fue aprobado por unanimidad el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, quien propuso declarar infundado el recurso de revisión promovido por la Consejería Jurídica quien argumentó que dar a conocer ciertos oficios ponían en riesgo la seguridad nacional.

