Al igual que en 2017, Estados Unidos pondrá sobre la mesa restringir la entrada de hortalizas y frutas mexicanas por la estacionalidad, advierten empresarios.

Este martes y miércoles se llevará a cabo en Washington la segunda ronda de revisión del T-MEC.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) da por hecho que la Representación Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) planteará que estos alimentos no podrán cruzar en épocas del año para evitar que compitan con la cosecha estadounidense.

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El presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons, dijo que los agroproductores esperan que se pretenda restringir las exportaciones por estacionalidad a las berries, lo que incluye a las fresas, arándanos y frambuesas, así como al aguacate, pepino, uva y espárragos.

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina, explicó que el gobierno de Donald Trump pretende utilizar reglas antidumping en ciclos específicos de cultivo.

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La estacionalidad va contra las reglas del T-MEC y de la Organización Mundial del Comercio, es decir, hay una incompatibilidad internacional.

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Fuente: Banxico

Expertos esperan que se retomen los puntos de mayor fricción entre las economías de México y EU, es decir, la cuota compensatoria de 17.09% que se impuso al jitomate en mayo de 2025, tras suspender el “acuerdo de suspensión”, ya que EU argumentó que la hortaliza mexicana cruza la frontera por debajo del precio real de mercado.

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También se retomarán las restricciones a las exportaciones de bovinos mexicanos debido al gusano barrenador, así como la investigación contra la fresa mexicana por presuntas prácticas desleales, cuyo fallo se espera en julio.

El Informe Nacional de Estimación sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 de la USTR señalan que los agroproductores de Estados Unidos están preocupados por las restricciones al maíz transgénico, la papa y la regulación sanitaria, así como la tramitología y burocracia con el fin de poder ingresar a México insecticidas, químicos para la agricultura y conseguir permisos de biotecnológicos.

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El director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, destacó que los legisladores estadounidenses aprovecharán la revisión del T-MEC para presionar la eliminación de reinspecciones mexicanas a granos.

También pedirán la revisión de la política de tolerancia cero a residuos de suelo y buscarán resolver las disputas sobre biotecnología agrícola, ya que generan costos y retrasos para los empresarios estadounidenses.

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