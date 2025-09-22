El senador del Partido Verde (PVEM), Luis Armando Melgar, advirtió que el exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami, Florida, Rutilio Escandón Cadenas, tiene que rendir cuentas por el pésimo gobierno que encabezó en esa entidad, principalmente en el tema de la seguridad pública.

En entrevista, el legislador señaló que fue en Chiapas y durante la gestión de Escandón Cadenas que se dio el surgimiento de la organización criminal conocida como La Barredora, que luego se extendió hacia Tabasco.

Rutilio Escandón. Foto: Especial

“Rutilio Escandón ha sido el peor gobernador que hemos tenido en Chiapas”: Armando Melgar

“Rutilio Escandón ha sido el peor gobernador que hemos tenemos en Chiapas, acompañado por algunos de su gabinete, entre ellos Pepe Cruz, exsecretario de Salud estatal y actual senador. ¿Que es lo que yo digo? Actuemos con congruencia, actuemos con cordura, creo que es muy importante por el bien de todos que no se le dé cheque en blanco, ese es el tema.

“Lo que haya que investigarse por parte de la Federación del uso que se le dio, que lo hagan. Rutilio Escandón tiene que rendir cuentas, ahí están las cosas, ustedes vayan a Chiapas, pregunten a quien quieran cuál es la opinión que ellos tienen sobre su exgobernador y te van a decir lo que yo te estoy diciendo, que fue el peor gobernador que hemos tenido en la historia y que el señor simple y sencillamente no da la cara ni da explicaciones del desastre que entregó en Chiapas”, señaló.

El senador Luis Armando Melgar sostuvo que la pésima gestión de Rutilio Escandón no tiene nada que ver con Morena, pues el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha tenido un desempeño completamente distinto.

“Afortunadamente hoy tenemos un gobernador que ha hecho las cosas bien, que está haciendo las cosas bien y notamos la diferencia. Y están dentro del mismo partido, entonces no es un problema de colores, es un tema de personas, y todo aquel que hace las cosas mal tiene que enfrentar su responsabilidad y dar la cara”, insistió.

