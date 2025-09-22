El Órgano Interno de Control (OIC) del INE inició, cuatro años después, un procedimiento de responsabilidades en contra de consejerías electorales por posponer actividades relacionadas a la revocación de mandato en 2021.

La consejera Dania Ravel señaló en su cuenta de X que fue notificada de este procedimiento el pasado 18 de septiembre, pese a que fue una decisión colegiada aprobada por el Consejo General.

"Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes", sostuvo.

Recordó que en 2021, derivados del recorte presupuestal al Instituto que impedía la instalación de casillas requeridas por la ley para el proceso de revocación de mandato, el INE aprobó posponer temporalmente la realización de la consulta hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la controversia constitucional.

El acuerdo para posponer las actividades fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, al señalar que Hacienda también se encontraba obligada, en el ámbito de sus atribuciones, a proveer lo necesario para garantizar este ejercicio, por lo que el INE reanudó las actividades el 30 de diciembre.

La consejera Ravel puntualizó que en enero, la Corte concedió una suspensión al INE en la controversia constitucional para el efecto de que pudiera continuar el proceso de revocación de mandato con los recursos que hasta ese momento tenía programados para ello.

Además, posterior a la jornada de revocación, la Corte determinó que "el INE actuó de manera eficaz y eficiente en la realización del ejercicio de revocación de mandato. Esto en virtud de que cumplió con el objetivo que le fue encomendando y porque utilizó los recursos disponibles para ello de manera óptima".

Sin embargo, dijo que desde que se presentó la queja en contra de las consejerías, en diciembre de 2021, hasta febrero de este año, no se habían realizado diligencias de investigación.

Señaló que fue hasta el 12 de junio de 2025 cuando se formuló otro requerimiento a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en el que se solicitó, entre otros, su expediente personal.

"Así 4 años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada", expuso.

