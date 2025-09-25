La hermana del cantante colombiano B King, encontrado sin vida junto al Dj Regio Clown en el municipio mexiquense de Cocotitlán, el pasado 17 de septiembre, compartió un mensaje en el que aseguran que no hay rencor e invitan a la unión entre familias y seres humanos.

Estefanía, la hermana de Byron Sánchez, conocido como B-King, compartió a través de su cuenta de la red social Instagram el mensaje que su mamá dijo haber recibido del intérprete del género urbano.

“Ayer en oración Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, compartió Estefanía.

La hermana del cantante colombiano dijo que el mensaje será el legado de Byron y que “nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

En la cuenta de Instagram de la hermana de B-King aparece un último posteo juntos, con fecha del 8 de agosto en donde los hermanos juegan y se abrazan.

Byron Sánchez tenía 31 años de edad y se encontraba de gira por México junto al Dj Regio Clown y su última presentación fue el 14 de septiembre pasado, en un bar de la Ciudad de México.

La última vez que fueron vistos juntos fue al salir de un gimnasio en la zona de Polanco, el 16 de septiembre.

Regio Clown, de nombre Jorge Luis Herrera, llevaba varios meses en México y acompañaba a B-King en sus presentaciones en el país.

Tras haber sido encontrados en Cocotitlán, los cuerpos de los colombianos fueron identificados el 22 de septiembre y la Fiscalía General de Justicia abrió una investigación por el doble homicidio.

