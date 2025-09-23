Alfredo Molano Jimeno, cónsul general de Colombia en Ciudad de México, se refirió al crimen de los artistas Bayron Sánchez Salazar y Juan Luis Herrera, más conocidos como B-King y Regio Clownn, quienes fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, pero sus cuerpos sólo fueron identificados hasta este lunes pasado.

El funcionario aseguró que hasta el momento se tiene conocimiento de que alguien les puso una cita a los artistas después de salir del gimnasio y les envió un vehículo para que los recogiera.

Ese es el último momento del que sus familiares tienen conocimiento alguno de los artistas y desde ahí se perdió su rastro totalmente.

"Lo que podemos saber es que los cuerpos se encontraron el pasado miércoles y pasaron unos días para poder hacer la triangulación de información con las fichas de búsqueda que había enviado la Fiscalía de Ciudad de México", aseguró el cónsul durante una entrevista con Blu Radio este martes 23 de septiembre.

El funcionario destacó que en este crimen hay una estructura de alta complejidad, descartando que no se trata de un crimen cualquiera. Sobre el mensaje que hallaron en los cuerpos alusivo a al grupo delincuencial La Nueva Familia Michoacana, el funcionario explicó que esta zona de Michoacán ha estado en un complejo conflicto entre cárteles.

Bayron Sánchez Salazar, cantante colombiano conocido artísticamente como B King. Foto: Instagram @bkingoficial

"Es una zona que conecta el Pacífico con el Estado de México y en el que ha habido una participación importante de algunas mafias que tienen vínculos con Colombia, ahí es donde han aparecido los últimos casos de personas con formación militar que han participado en las estructuras delincuenciales de aquí", destacó el Molano.

"Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico, no tiene esas características a mi juicio, creo que esto requiere una investigación de verdad compleja en la que hay que poner en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes, pero yo no creería que sería un asunto de microtráfico y menudeo", afirmó Molano.

