Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

La presidenta de México, , lamentó el asesinato del cantante colombiano y del , cuyos cuerpos fueron encontrados tras su desaparición en la Ciudad de México. La mandataria afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia y aseguró que habrá una investigación a fondo.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, explicó Sheinbaum en conferencia.

Muerte de artistas colombianos no afectará relación bilateral: Sheinbaum

Ante la pregunta de si este hecho podría afectar la , la presidenta fue enfática: “No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, mantener la relación diplomática que debe existir con Colombia”.

Y agregó: "Nunca fui miembro del M-19”, tras los señalamientos del presidente .

Las autoridades capitalinas continúan con las diligencias del caso, mientras que la Cancillería mexicana mantiene comunicación directa con el gobierno colombiano para dar seguimiento a la .

Hallan sin vida a B-King y DJ Regio Clown

Ayer, el Gabinete de Seguridad y autoridades del estado de México confirmaran que Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown) fueron hallados sin vida, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó esos crímenes.

La dependencia a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que “se llevará a acabo una por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”. Agregó que esto se ha informado ya a la cancillería de Colombia.

