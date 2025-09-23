Más Información

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Chile nominará a la expresidenta al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, anunció el martes el presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será la candidata de Chile para reemplazar al portugués , dijo Boric durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Michelle Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en Chile, siendo la única mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

"Bachelet no sólo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", agregó Boric durante su intervención, en el que estuvo acompañado por Bachelet.

El nombre de la chilena suena habitualmente entre los posibles candidatos a la secretaría general de la ONU, junto con el de la mexicana Alicia Bárcena, excanciller de México y ex secretaria general de la Cepal.

"Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza. La experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer", aseguró el presidente chileno.

Militante del Partido Socialista chileno, Bachelet había deslizado una posible candidatura en marzo pasado.

Guterres, de 75 años, concluye su segundo periodo como secretario general al frente de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2026.

Desde su fundación en 1945, la ONU nunca ha tenido una mujer al mando y solo un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

