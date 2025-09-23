Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este martes al secretario general de Naciones Unidas, , que apoya a la ONU "al 100%" pese a las duras críticas contra el organismo que dedicó minutos antes ante la Asamblea General.

"Siempre es un honor estar aquí. Ya lo hemos hecho antes, y esta vez ha sido un poco más emocionante por la escalera mecánica, el ... Estas cosas pasan", dijo, después de que en su discurso expresó su molestia por un teleprompter que no funcionaba y unas escaleras averiadas.

Sin embargo, en su encuentro con Guterres afirmó que "nuestro país apoya a Naciones Unidas al 100%. Creo que el potencial de es increíble. Realmente increíble. Puede hacer tanto... Lo apoyo. Puede que a veces esté en desacuerdo, pero lo apoyo totalmente".

Guterres aseguró que Estados Unidos es "esencial" para la y elogió a Trump por trabajar por la "paz": "Estamos completamente a su disposición para trabajar juntos por una paz justa", expresó.

Este fue el primer encuentro que Trump y Guterres mantuvieron desde que el republicano regresó al poder en enero pasado.

Durante su discurso ante la este martes, Trump arremetió duramente contra el organismo, al que acusó de no haberle "ayudado" a poner fin a las guerras en el mundo.

"Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", declaró el mandatario, quien denunció la ineficiencia del organismo porque, dijo, que "todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas".

También acusó a la ONU de fomentar la inmigración irregular y de mentir sobre la . Asimismo, criticó al organismo por no haber contratado a su empresa para renovar la sede del edificio.

