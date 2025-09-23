Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que apoya a la ONU "al 100%" pese a las duras críticas contra el organismo que dedicó minutos antes ante la Asamblea General.

"Siempre es un honor estar aquí. Ya lo hemos hecho antes, y esta vez ha sido un poco más emocionante por la escalera mecánica, el teleprompter... Estas cosas pasan", dijo, después de que en su discurso expresó su molestia por un teleprompter que no funcionaba y unas escaleras averiadas.

Sin embargo, en su encuentro con Guterres afirmó que "nuestro país apoya a Naciones Unidas al 100%. Creo que el potencial de Naciones Unidas es increíble. Realmente increíble. Puede hacer tanto... Lo apoyo. Puede que a veces esté en desacuerdo, pero lo apoyo totalmente".

Guterres aseguró que Estados Unidos es "esencial" para la ONU y elogió a Trump por trabajar por la "paz": "Estamos completamente a su disposición para trabajar juntos por una paz justa", expresó.

Este fue el primer encuentro que Trump y Guterres mantuvieron desde que el republicano regresó al poder en enero pasado.

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes, Trump arremetió duramente contra el organismo, al que acusó de no haberle "ayudado" a poner fin a las guerras en el mundo.

"Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", declaró el mandatario, quien denunció la ineficiencia del organismo porque, dijo, que "todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas".

También acusó a la ONU de fomentar la inmigración irregular y de mentir sobre la crisis climática. Asimismo, criticó al organismo por no haber contratado a su empresa para renovar la sede del edificio.

