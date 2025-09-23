Más Información

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

Sheinbaum lamenta homicidio de B-King y DJ Regio Clown, asegura que no afecta relación con Colombia

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

El presidente francés, , quedó atrapado la noche del lunes en el tráfico de Nueva York, agravado por la realización de la, y fue captado en video intentando convencer a los policías de que lo ayudaran.

El video muestra a Macron bajando de su vehículo y pidiendo a un policía que le ayudara a pasar, informó el medio francés Brut, según el cual, las calles estaban bloqueadas en ese momento para dejar pasar el convoy de .

"Me acompañan diez personas. Voy a la embajada francesa", explicó en vano el presidente francés a un policía que, mientras se disculpaba, le indicó que el perímetro estaba cerrado a la espera del paso de un convoy.

Al no conseguir pasar, Macron llama por teléfono, aparentemente al presidente estadounidense, para pedir su ayuda.

“¿Cómo estás? Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está cerrado por tu culpa”, dice Macron, riendo en la llamada.

Trump llegó a la noche del lunes para su participación, este martes, en los debates de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Después, me gustaría mucho tener una breve conversación con Qatar y contigo sobre la situación en Gaza", agregó el jefe de Estado francés.

Debido a la asamblea, los niveles de seguridad están en niveles históricos en Nueva York, particularmente en el centro.

“Esta es una de las operaciones de seguridad más complejas”, reconoció la comisionada de policía Jessica Tisch. Hasta el sábado, hay avenidas cerradas, como la Primera, y otras calles, para garantizar la seguridad de los más de 150 jefes de Estado que se harán presentes en la para la Asamblea.

También se ha incrementado la presencia policial, no solo en los alrededores de la ONU, sino en general en la ciudad, incluyendo patrullajes, drones y más. También hay un creciente número de policías en sitios de oración judíos, al acercarse las fiestas de esta comunidad.

De acuerdo con Brut, Macron tuvo que recorrer los siguientes 30 minutos de su trayecto a pie por las calles de Manhattan, ante la imposibilidad de avanzar en su vehículo.

Sin embargo, Macron se tomó con buen humor el incidente e incluso se le vio sonriendo y posando para las fotos con los transeúntes que lo miraban boquiabiertos.

Incluso, según Brut, hubo un hombre que, emocionado, le dio un beso en la cabeza a Macron, lo que sorprendió al de Macron, quien les pidió calmarse y retirarse.

El incidente se produjo después de que Macron participara en una conferencia en la ONU para la solución de dos Estados (), en la que reconoció oficialmente a Palestina como Estado.

Macron aprovechó para tener una conversación "cálida" con Trump, según explicó su entorno, que "permitió hacer un balance de varios temas internacionales". Según diversos medios, el mandatario galo se dirigía a una cena con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Esta tarde regresará a la sede de la ONU para su participación en los debates de alto nivel, que inauguró por la mañana el secretario general del organismo, António Guterres.

