Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

La informó que el Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, , Estados Unidos, esto, tras haber concluido exitosamente las pruebas de aceptación en el mar.

Por medio de un comunicado, la Semar destacó que "esta reafirma la fortaleza del Buque Escuela 'Cuauhtémoc', mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país".

Apenas el pasado 17 de septiembre el buque reanudó sus operaciones luego de cuatro meses del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, donde murió la cadete , de 20 años, y el marino , de 23.

Choca Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Foto: Angel Colmenares/EFE
¿Qué pruebas realizaron al Buque Escuela “Cuauhtémoc”?

Sobre las pruebas de aceptación en el mar, la Semar informó que se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

  • Se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia.
  • Se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto adelante como atrás, a distintas revoluciones.
  • Se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores.
  • Se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir, se revisó el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

En el mismo comunicado, la Semar destacó que esta embarcación es un "Buque insignia de la Secretaría de Marina y Armada de México", que, asegura, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos y forma parte de una tradición naval que ha prevalecido por 43 años.

