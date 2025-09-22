Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, vinculó este lunes el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo, en un anuncio este lunes en la Casa Blanca, a pesar de que no hay evidencias científicas que apoyen esta afirmación.

En conferencia de prensa, el mandatario recomendó a las mujeres embarazadas evitar, en la medida de lo posible, el uso de Tylenol, uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, indicando que el consumo de paracetamol durante el embarazo puede contribuir a un mayor riesgo de autismo.

“No tomen Tylenol”, repitió una y otra vez, acompañado del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.

También dijo que “no hay razón” para poner a los bebés recién nacidos la vacuna de la hepatitis.

Kennedy habló sobre un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, considerada análoga del ácido fólico, y que dijo parece ser eficaz para combatirlo.

Trump sugirió que sería mejor dosificar las vacunas a los niños en cuatro o cinco etapas y no hacerlo "en una sola visita".

El Tylenol es "un medicamento adecuado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo", afirmó la Sociedad de Medicina Materno-Fetal antes del esperado anuncio de la Casa Blanca.

