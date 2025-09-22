Más Información
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, vinculó este lunes el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo, en un anuncio este lunes en la Casa Blanca, a pesar de que no hay evidencias científicas que apoyen esta afirmación.
En conferencia de prensa, el mandatario recomendó a las mujeres embarazadas evitar, en la medida de lo posible, el uso de Tylenol, uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, indicando que el consumo de paracetamol durante el embarazo puede contribuir a un mayor riesgo de autismo.
“No tomen Tylenol”, repitió una y otra vez, acompañado del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.
También dijo que “no hay razón” para poner a los bebés recién nacidos la vacuna de la hepatitis.
Kennedy habló sobre un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, considerada análoga del ácido fólico, y que dijo parece ser eficaz para combatirlo.
Trump sugirió que sería mejor dosificar las vacunas a los niños en cuatro o cinco etapas y no hacerlo "en una sola visita".
El Tylenol es "un medicamento adecuado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo", afirmó la Sociedad de Medicina Materno-Fetal antes del esperado anuncio de la Casa Blanca.
