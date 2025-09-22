Más Información

La presidenta reaccionó a la cancelación del show del famoso presentador estadounidense , y ante la polémica con el presidente de Estados Unidos, .

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la que critican a la administración de Trump.

“Nuestra opinión siempre, aquí y en el mundo entero, es la , siempre. Hasta ahí”, se limitó a expresar.

La Casa Blanca negó que ejerciera presión para lograr que se suspendiera el programa del cómico de Kimmel a causa de los comentarios realizados por este a cuenta del asesinato del activista ultraconservador .

"La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los no ejerció ninguna presión", aseguró en una entrevista con la cadena Fox News la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt aseguró que ella estaba con Trump cuando se conoció la noticia durante la visita de Estado del republicano al Reino Unido esta pasada semana y afirmó que fue ella misma la que le informó sobre lo sucedido, "ya que él desconocía lo que estaba ocurriendo".

Trump aseguró que el despido de Jimmy Kimmel Trump se debió a la .

apr

