Jimmy Kimmel no ha sido el único presentador de televisión que ha enfrentado críticas o castigos por sus comentarios o acciones fuera del aire. Han existido historias falsas, romances, discusiones raciales, conflictos de interés, insultos, lenguaje lascivo y agresiones sexuales, donde algunos han enfrentado repercusiones en sus carreras.

La cancelación de "The Late Show With Stephen Colbert" y la suspensión de "Jimmy Kimmel Live!" sucede en medio de las posturas vocales anti-Trump de sus presentadores, poniendo el foco en el humor y la libertad de expresión.

Casos de cancelación de programas en Estados Unidos

Los programas de entrevistas nocturnos han sido políticos desde los días en que Johnny Carson dominaba los ratings. Kimmel, Colbert, Jon Stewart, Bill Maher, Greg Gutfeld y John Oliver han sido figuras que en gran medida responden con sátira política para entretener a la audiencia.

Algo que Johnny Carson advirtió en una entrevista de 1979 con "60 Minutes" sobre el entretenimiento fue cuando se le preguntó "¿Por qué piensan que solo porque tienes un 'Tonight Show' debes tratar temas serios?"

"Es un peligro. Es un peligro real una vez que empiezas con eso. Empiezas a tener esa sensación de autoimportancia, de que lo que dices tiene gran importancia. Y sabes, curiosamente, podrías usar ese programa como un foro. Podrías influir en la gente, y no creo que debas hacerlo como un artista”, respondió Johnny Carson

Jay Leno, uno de los sucesores de Carson, dice que él también intentaba mantenerse alejado del partidismo comentó una entrevista este año con la Fundación Presidencial Ronald Reagan.

"Me gusta incluir a la gente en el panorama general", dijo Leno. "No entiendo por qué alienarías a un grupo en particular", añadiendo: "No creo que nadie quiera escuchar una conferencia".

La suspensión de Kimmel el miércoles se produjo después de los comentarios del presentador al aire sobre el asesinato de Charlie Kirk. Su caso es solo el más reciente en el que un presentador de televisión se ha encontrado en controversia.

Casos de presentadores que fueron suspendidos por mentiras, racismo y postura política

Brian Williams fue el principal presentador de NBC News desde 2004 hasta 2015, cuando fue suspendido por afirmar falsamente que estuvo en un helicóptero que fue alcanzado por fuego enemigo durante la Guerra de Irak.

Una investigación posterior encontró que había hecho otras declaraciones inexactas sobre sus experiencias cubriendo eventos, y perdió el trabajo. Más tarde se le asignó el horario de las 11 de la tarde en MSNBC.

En 2021, Sharon Osbourne fue despedida de "The Talk" de CBS después de una acalorada discusión al aire sobre racismo y Megyn Kelly fue despedida de su programa matutino de NBC en 2018 después de provocar un furor al sugerir que estaba bien que las personas blancas usaran maquillaje negra (blackface) en Halloween.

En 2023, CNN despidió al presentador Don Lemon poco más de dos meses después de que se disculpara por comentarios al aire sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, diciendo que estaba pasada de su mejor momento.

Lemon emitió un comunicado el mismo día diciendo que lamentaba sus comentarios "torpes e irrelevantes".

El ex presentador de "Today" Billy Bush fue despedido en 2016 después de ser captado en una conversación vulgar sobre mujeres con el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump antes de una aparición en "Access Hollywood".

Bush fue suspendido del programa matutino dos días después de que se informara sobre el contenido de una cinta de 2005, donde se le escuchaba riendo mientras Trump hablaba sobre cómo la fama le permitía manosear e intentar tener relaciones sexuales con otras mujeres que no eran su esposa.

En 2023, T.J. Holmes y Amy Robach, presentadores de la extensión vespertina de "Good Morning America" de ABC, dejaron la cadena después de que se informara sobre su romance dentro de los foros.

La pareja fue retirada del aire y puesta en pausa temporal después de que surgieran fotos de ellos tomados de la mano y pasando tiempo juntos. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento, pero se habían separado.

"Acordamos que es mejor para todos que se alejen de ABC News", dijo un portavoz de ABC News en un comunicado.

El programa de entrevistas semanal de MSNBC "Up Late With Alec Baldwin" fue suspendido y luego cancelado en 2013 después de que Baldwin hiciera un insulto homofóbico en una confrontación con periodistas.

Baldwin fue captado en video haciendo una vulgaridad mientras salía de su casa en Manhattan. Inicialmente, negó haber usado el insulto, pero después de una crítica generalizada, admitió en un mensaje de Twitter que lo había hecho: "Me disculpo y lo retiraré de mi vocabulario", dijo. Su programa había durado solo cinco episodios.

El presentador del programa "Today" Matt Lauer fue despedido en 2017 por lo que NBC llamó "comportamiento sexual inapropiado" con una colega y fue acusado de conducta grosera y habitual con otras mujeres en la oficina.

NBC dijo en ese momento que "la conducta de Lauer fue espantosa, horrible y reprensible".

Lauer fue uno de los nombres más importantes derribados por el movimiento #MeToo. Ese mismo año, CBS también despidió al presentador Charlie Rose después de que varias mujeres que trabajaban para él se quejaran de su comportamiento.

Rose se disculpó por sus acciones y resolvió una demanda posterior que incluía a las demandantes afirmando que no asignaban "mala intención" a Rose y ahora se dan cuenta de que su conducta podría estar sujeta a interpretación.

En Gran Bretaña en 2015, la BBC despidió a Jeremy Clarkson después de que el presentador de "Top Gear" fuera responsable de un "ataque físico y verbal no provocado" que dejó a un colega sangrando y buscando tratamiento hospitalario. Clarkson y sus co-presentadores Richard Hammond y James May se fueron y se reunieron para un programa similar en Amazon.

CNN despidió al presentador Chris Cuomo en 2021 después de conocer el alcance de cómo asistió a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, mientras el político enfrentaba acusaciones de acoso sexual.

La fiscal general de Nueva York publicó detalles que mostraban que Chris Cuomo estaba más involucrado de lo que se sabía anteriormente en ayudar a planificar estrategias y contactar a otros periodistas mientras su hermano luchaba por mantener su trabajo.

A medida que mujeres se presentaban acusando al gobernador de acoso sexual, su hermano, a pesar de ser un presentador de CNN, presionó a las fuentes para obtener información sobre las acusadoras e informó al personal del gobernador y participó activamente en ayudar a elaborar su respuesta ante las acusaciones, a tráves de correos electrónicos y una transcripción de su testimonio ante los investigadores que trabajaban para la fiscal general del estado, Letitia James.