Con poca afluencia iniciaron operaciones los nuevos biciestacionamientos ubicados en los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Universidad, Huipulco y Tasqueña. Usuarios piden que se instalen más de estos espacios en la Ciudad de México y que en ellos se garantice la seguridad de sus unidades.

En un recorrido, EL UNIVERSAL pudo constatar que el biciestacionamiento de Universidad es el que contaba con mayor número de bicicletas, con cinco unidades. Las estaciones se encuentran resguardadas por un policía y un elemento de orientación de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En el sitio, Javier Zárate, vecino de la colonia Santo Domingo, comentó a este diario que era necesario instalar el biciestacionamiento, ya que ayudará a los habitantes de la zona a llegar a sus destinos más rápido, pero cuestionó la seguridad.

Usuarios del biciestacionamiento de Huipulco celebraron su construcción; uno de ellos se dijo seguro de dejar su unidad. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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“La seguridad puede ser un poco cuestionable, ya que en diferentes biciestacionamientos de la Ciudad de México han habido reportes de que algunos vigilantes o policías del Metro están a veces coludidos con las personas que entran a robarse las bicicletas y, bueno, a pesar de que hay vigilancia, sería mejor que hubiera personal realmente capacitado en salvaguardar las bicicletas”, dijo.

En el biciestacionamiento de Huipulco, Roberto, vecino de Santa Úrsula, celebró su apertura, ya que dejar su bici “aquí me da más seguridad, no siempre puedes dejarla en cualquier lado”. Agregó que es muy incómodo transportar la bici en el Metro, pero ahora “ya llegas al Metro y puedes tomar tu bicicleta para tu casa”.

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“Ahorita, sobre todo por la economía del transporte, conviene impulsar la bicicleta (...). Pero no sólo es instalar infraestructura ciclista, también es darle el mantenimiento, el seguimiento. Yo creo que es un tema fundamental instalar más biciestacionamientos”, indicó.

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Mientras Antonio, que se encontraba haciendo el registro de su bicicleta en Tasqueña, consideró que además de la instalación del estacionamiento, se debe continuar con infraestructura ciclista en la zona, ya que “hace mucha falta en Tasqueña, hacia Miramontes, tener un carril confinado con el Metrobús, porque no respetan, los del transporte público son los que más se te avientan.

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“Vengo seguido para acá, casi diario, a veces la tenía que dejar por ahí amarrada en algún pozo o así, pero hubo un conflicto con las autoridades de aquí del Metro, no nos dejaban dejarla amarrada en las rejas o en algún poste, porque decían que se modificaba el mobiliario público. Deberían expandirse a lugares más concurridos, como aquí, que es un punto de mucha llegada y salida”, concluyó.

Los biciestacionamientos cuentan con una capacidad total para 550 unidades, 160 en Huipulco, 194 en Universidad y 196 en Tasqueña.

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