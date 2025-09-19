Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

Declaran monumento “La Costurera” de la colonia Obrera como Patrimonio Cultural e Histórico de la CDMX

Declaran monumento “La Costurera” de la colonia Obrera como Patrimonio Cultural e Histórico de la CDMX

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, considera que tras la cancelación del programa nocturno de "merece la pena" investigar The View, también de la , por supuesta violación de la norma de igualdad de tiempos de emisión.

Dicha norma exige a los medios brindar igualdad de oportunidades a todos los , salvo que se trate de un programa de noticias genuino.

"En teoría, supongo que se puede argumentar que The View es un programa de noticias legítimo, pero no estoy tan seguro. Creo que vale la pena que la FCC investigue si The View y algunos de estos otros programas todavía califican como programas de noticias genuinos y, por tanto, estén exentos del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido", dijo en la cadena Fox News.

Lee también

Ese canal señala en su web que, según la organización de análisis de medios Media Research Center, entre enero y abril de 2025 The View no ha llevado a ningún invitado de derechas, pero sí a 63 liberales.

Brendan Carr había calificado como "realmente enfermas" las declaraciones de Kimmel. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP.
Brendan Carr había calificado como "realmente enfermas" las declaraciones de Kimmel. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP.

Cancelan programa de Jimmy Kimmel tras declaraciones sobre el asesinato de Charlie Kirk

La sugerencia de Carr llega después de que el 'late-night' Jimmy Kimmel Live! fuera suspendido el miércoles de forma indefinida por la cadena ABC tras comentarios del presentador sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Carr había calificado como "realmente enfermas" las declaraciones de Kimmel. En una entrevista emitida en el pódcast de Benny Johnson, sugirió que la FCC podría tomar medidas regulatorias contra ABC y su empresa matriz, Disney, si no abordaban el contenido del programa, y horas después la cancelación se hizo oficial.

Kimmel había afirmado que "la pandilla MAGA", en referencia al movimiento trumpista, por las siglas Make America Great Again (volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo), había "intentado desesperadamente presentar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y tratado de sacar rédito político de ello".

Lee también

The View, que se emite por las mañanas, tiene entre sus presentadoras a la actriz Whoopi Goldberg y ABC considera que es "un destino prioritario para famosos e invitados del mundo político, con temas candentes de última hora y conversaciones enriquecedoras".

En su parrilla de esta semana han estado los actores Robin Wright, Marlon Wayans y Lily James, el exsenador demócrata Joe Manchin, el presentador Eugene Levy y Terry y Tammy Bradshaw, que acaban de sacar un libro de recetas de cocina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

USCIS. Foto: iStock

¿Cómo crear una cuenta en línea en USCIS y qué trámites se pueden hacer desde ahí?

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?