Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Se crea la tormenta tropical "Narda" en costas de Guerrero y Michoacán; estos son los estados afectados

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Glendale.- Erika Kirk, viuda de , aseguró este domingo que perdona al asesino del activista conservador en el evento para rendirle homenaje en un estadio abarrotado con decenas de miles de personas en Arizona.

Kirk dijo que la misión de su marido fue "salvar a hombres jóvenes, justo como el que le quitó la vida".

El pasado 10 de septiembre, Kirk, de 31 años, falleció de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah y al día siguiente fue detenido como supuesto autor un joven de 22 años llamado que según las autoridades se había "radicalizado" con ideas liberales en el último año.

El fiscal del estado de Utah que ha acusado formalmente a Robinson de asesinato con agravantes ha pedido para él la pena de muerte, un castigo que igualmente ha reclamado el presidente de EU, Donald Trump, que también pronunció hoy un discurso en el memorial de Kirk.

“Le perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar", dijo Erika Kirk, que recibió un sonoro aplauso de las cerca de 73 mil personas que llenaron el Estadio State Farm de Arizona.

Ahora que Erika Kirk ha sido nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años, la mujer dijo que la misión del activista es también la suya y que hará lo posible por seguir expandiéndola.

La mujer también dijo que los médicos le aseguraron que Kirk no sufrió dolor a causa del disparo y que su muerte fue instantánea.

Kirk fundó con 18 años Turning Point, una organización a través de la cual organizaba debates y eventos en las universidades y que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano ultraconservador de EU.

En el evento de hoy, han intervenido también el vicepresidente JD Vance, amigo personal de Kirk, el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., o la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

