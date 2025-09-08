Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Suman 55 personas hospitalizadas tras accidente con tren en Edomex; la mayoría están el IMSS de Atlacomulco

Suman 55 personas hospitalizadas tras accidente con tren en Edomex; la mayoría están el IMSS de Atlacomulco

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

La Paz. Una mujer denunció al presidente de Bolivia, , por haberla abandonado cuando estaba embarazada en 2024, informó este lunes el Ministerio Público, en un caso ante el cual el gobernante prevé defenderse pese a que no confirmó ni negó la acusación.

"Lo que se puede establecer es la existencia de una denuncia (...), conforme se ha advertido en algunos medios de comunicación", dijo ante la prensa local Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba (centro). En esa localidad fue interpuesto el recurso por el delito de abandono de .

La denunciante es una exfuncionaria de una oficina jurídica del gobierno de Arce. En la denuncia a la que accedió la AFP, la presunta afectada señala que en 2024 informó al mandatario de 61 años que esperaba un hijo suyo.

Lee también

El jefe de estado "negó la paternidad" y "nos dejó completamente solos y abandonados a nuestra suerte", se lee en la declaración realizada por la mujer ante el Ministerio Público.

Arce no se refirió este lunes directamente a la autenticidad de los hechos denunciados.

"No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema", dijo el gobernante, entrevistado por la prensa local.

"En cuanto llegue a nosotros, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal", agregó.

El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana.

Lee también

El fiscal Tejerina anunció que el caso será llevado "en reserva" y evitó dar más información.

Luis Arce asumió el poder en Bolivia en 2020, de la mano del izquierdista Movimiento al Socialismo. Renunció a la reelección y dejará el máximo cargo del país en noviembre próximo.

El gobernante es casado y tiene tres hijos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA