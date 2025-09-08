La Paz. Una mujer denunció al presidente de Bolivia, Luis Arce, por haberla abandonado cuando estaba embarazada en 2024, informó este lunes el Ministerio Público, en un caso ante el cual el gobernante prevé defenderse pese a que no confirmó ni negó la acusación.

"Lo que se puede establecer es la existencia de una denuncia (...), conforme se ha advertido en algunos medios de comunicación", dijo ante la prensa local Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba (centro). En esa localidad fue interpuesto el recurso por el delito de abandono de mujer embarazada.

La denunciante es una exfuncionaria de una oficina jurídica del gobierno de Arce. En la denuncia a la que accedió la AFP, la presunta afectada señala que en 2024 informó al mandatario de 61 años que esperaba un hijo suyo.

El jefe de estado "negó la paternidad" y "nos dejó completamente solos y abandonados a nuestra suerte", se lee en la declaración realizada por la mujer ante el Ministerio Público.

Arce no se refirió este lunes directamente a la autenticidad de los hechos denunciados.

"No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema", dijo el gobernante, entrevistado por la prensa local.

"En cuanto llegue a nosotros, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal", agregó.

El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana.

El fiscal Tejerina anunció que el caso será llevado "en reserva" y evitó dar más información.

Luis Arce asumió el poder en Bolivia en 2020, de la mano del izquierdista Movimiento al Socialismo. Renunció a la reelección y dejará el máximo cargo del país en noviembre próximo.

El gobernante es casado y tiene tres hijos.

