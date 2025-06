Enrique Acevedo critica a José Ramón Fernández tras burlarse del América; "teleprompter viviente", lo llama Joserra

El Club América quedó fuera de la contienda por un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA, tras caer ante el LAFC en Los Ángeles. El conjunto mexicano estuvo cerca de obtener el pase al certamen internacional. Sin embargo, las anotaciones de Igor Jesús y Denis Bouanga en los minutos finales cambiaron el rumbo del encuentro.

La eliminación provocó múltiples reacciones en plataformas digitales. Entre ellas destacó la del periodista deportivo José Ramón Fernández, quien expresó su opinión a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, ironizó sobre el resultado y la manera en que el fútbol, según él, "ofreció una lección de humildad".

"Tanto pelear por un boleto regalado... para que al final el futbol les diera una lección de humildad. ¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá defenderme?", escribió.

Tanto pelear por un boleto regalado... para que al final el fútbol les diera una lección de humildad

“Oh! ¿Y ahora, quién podrá defenderme?" — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 1, 2025

Enrique Acevedo critica a José Ramón Fernández tras burlarse del América

Como era de esperarse esta publicación no pasó desapercibida y generó varias respuestas, tanto de aficionados como de figuras públicas del medio. Una de las reacciones más notorias fue la del conductor de noticias Enrique Acevedo, titular del noticiero "En Punto", quien respondió de manera directa al comentario del comunicador.

En su post, éste expresó que aunque durante años admiró el trabajo de Fernández, con el paso del tiempo dejó de hacerlo, ya que su figura "ha dejado de representar la independencia periodística que antes proyectaba".

"Crecí admirando a “Joserra”, pero con el tiempo se ha ido desdibujando la figura del hombre independiente y crítico, dejando al descubierto el resentimiento y la arrogancia. Cada vez es más evidente la distancia entre el oficio periodístico y el protagonismo disfrazado de imparcialidad", mencionó.

No obstante no todo quedó ahí, pues estas palabras llegaron a oídos de Fernández, quien replicó mediante un hilo en la misma plataforma, que las críticas de Acevedo no le sorprendían, pues afirmó que, el también periodista forma parte de una línea editorial afín a Televisa, por lo que cuestionó su objetividad.

"No me sorprende tu comentario; manejado por Denise Maerker, alineado a los intereses de Televisa, sin objetividad. Jamás te podría admirar, Televisa no contrata periodistas sino narradores de su versión y cumples el papel a la perfección. Un teleprompter viviente más que confunde lectura con periodismo y que como un camaleón cambia de postura según la nómina en la que se encuentra", dijo.

Ante ello, Acevedo no se quedó callado y respondió con firmeza que la independencia periodística no se construye desde la confrontación verbal ni desde el desprestigio personal, ya que, para ser genuina, según éste debe basarse en la integridad y no en la descalificación.

"A esto me refería… La verdadera independencia no necesita disfrazarse de superioridad moral, ni defenderse a gritos. Se sostiene con integridad y, cuando es genuina, no recurre a descalificaciones personales para sobrevivir", finalizó.

